Accessibility Resource Center
Skip to main content
Personal
Business
1-833-VERIZON
Contact us
Support
Stores
Coverage map
Español
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Simplicity Plan
Simplicity Plan
Other plans
Smartphones
More devices
More devices
More devices
Basic phones
Unlocked phones
Certified pre-owned phones
Tablets & laptops
Watches
Certified pre-owned watches
Jetpacks & hotspots
Keep your phone
Keep your phone
Verizon Prepaid
Accessories
Close
Home
Home
Home
Home
Shop fast, reliable Wi-Fi
Shop TV
Move your service
Fios accessories
Close
Save
Save
Save
Save
Switch to Verizon
Phone deals
Discover Verizon Loyalty
Verizon One - Mobile & Internet
Exclusive perks & services
Trade-in your device
Earn with Verizon Visa® Card
Plan discounts
Plan discounts
Plan discounts
Military discounts
First Responder discounts
Nurse discounts
Teacher discounts
Student discounts
Employer discounts
Close
Sign in
Back to Menu
Account overview
Account overview
Pay bill
Make a one-time payment
Register
Business Log in
Close
Choose your cart:
Mobile solutions
Home solutions
Go To Cart
Sign in
Back to Menu
Account overview
Account overview
Pay bill
Make a one-time payment
Register
Business Log in
Close
Choose your cart:
Mobile solutions
Home solutions
Go To Cart
Close
Personal
Business
1-833-VERIZON
Contact us
Support
Stores
Coverage map
Español
Call Us: 1-800-VERIZON
Call now
Loyalty you'll love. Money back. Epic experiences. Incredible deals. All for you.
end of navigation menu
Shop
Devices
Accessories
Simplicity Plan
Prepaid
Home Internet & TV
Verizon One - Mobile & Internet
Keep your phone
TracFone
Top Device Brands
Samsung
Apple
Google
Amazon
Support
Support overview
Return policy
Contact us
Community Forums
Business support
Sign in
Download My Verizon App
Lifeline
Accessibility
Network support
Speed Test
About Verizon
About us
Careers
News
Responsibility
Verizon Innovative Learning
Articles
Brochures
5G overview
Innovation Labs
Most Popular
Apple iPhone 17
Apple iPhone 17e
Samsung Galaxy S26 Ultra
Apple AirPods Max
Disney+, Hulu, & ESPN+ (With Ads)
Apple Watch Series 11
Fios
Verizon Visa® Card
Top Accessory Brands
Otterbox
ZAGG
Beats
Mophie
JBL
Fitbit
Elizabeth James
Important Consumer Information
Legal Terms & Notices
Device Payment Terms & Conditions
Report a security vulnerability
Follow Verizon
facebook-official
twitter
you-tube
instagram
TikTok
Verizon Support
twitter
Privacy Policy
Your Privacy Choices
Your Privacy Choices
Accessibility
Open Internet
Website Terms of Use
©
2026
Verizon