|
Due to inactivity, your session will end in approximately 2 minutes. Extend your session by clicking OK below.
Due to inactivity, your session has expired. Please sign in again to continue.
No longer supported Samsung devices
The information you're looking for is no longer available because Verizon no longer supports your device.
Please consider upgrading to a newer device by logging in to My Verizon. You can also visit the Samsung site for support or the Verizon Community where you can post your question to find answers.
These devices are no longer supported:
- Samsung 3G Network Extender
- Samsung Alias™
- Samsung Alias™ 2
- Samsung ATIV Odyssey™
- Samsung ATIV SE™
- Samsung Brightside™
- Samsung Continuum™
- Samsung Convoy™
- Samsung Convoy™ 2
- Samsung Convoy™ 3
- Samsung Convoy® 4
- DROID CHARGE by SAMSUNG
- Samsung Fascinate™
- Samsung FlipShot®
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy Book
- Samsung Galaxy Book2
- Samsung Galaxy Camera®
- Samsung Galaxy Core Prime™
- Samsung Galaxy Gear
- Samsung Galaxy Gear Fit
- Samsung Galaxy Gear Live
- Samsung Galaxy Gear S2
- Samsung Galaxy Gear S2 classic
- Samsung Galaxy™ Legend™
- Samsung Galaxy Nexus
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
- Samsung Galaxy Note® II
- Samsung Galaxy Note® 3
- Samsung Galaxy Note® 4
- Samsung Galaxy Note5
- Samsung Galaxy Note® Edge
- Samsung Galaxy Note® Pro
- Samsung Galaxy S® III
- Samsung Galaxy S® III mini
- Samsung Galaxy S® 4
- Samsung Galaxy S® 4 mini
- Samsung Galaxy S® 5
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Galaxy Stellar™
- Samsung Galaxy Stratosphere™
- Samsung Galaxy Stratosphere™ II
- Samsung Galaxy Tab® (SCH-i800)
- Samsung Galaxy Tab® (7.7)
- Samsung Galaxy Tab® (10.1)
- Samsung Galaxy Tab® 2 (10.1)
- Samsung Galaxy Tab® 4 (8.0)
- Samsung Galaxy Tab® 4 (10.1)
- Samsung Galaxy Tab S 10.5
- Samsung Galaxy Tab S2
- Samsung Galaxy View
- Samsung Gear S®
- Samsung Gem®
- Samsung Gleam®
- Samsung Glyde™
- Samsung Gusto®
- Samsung Gusto® 2
- Samsung Gusto® 3
- Samsung Haven™
- Samsung Illusion™
- Samsung Intensity®
- Samsung Intensity® II
- Samsung Intensity™ III
- Samsung Galaxy J1™
- Samsung Galaxy J3™ Eclipse
- Samsung Galaxy J3™ Mission
- Samsung Galaxy J7™
- Samsung Galaxy J7™ V
- Samsung Galaxy J7™ 2nd Gen
- Samsung Galaxy J7™ V 2nd Gen
- Samsung Jetpack® 4G LTE Mobile Hotspot SCH-LC11
- Samsung Juke
- Samsung Knack™
- Samsung N150 Netbook
- Samsung Omnia®
- Samsung Omnia® II
- Samsung Reality™
- Samsung Renown™
- Samsung Rogue™
- Samsung Saga™
- Samsung SCH-a310
- Samsung SCH-a530
- Samsung SCH-a610
- Samsung SCH-a630
- Samsung SCH-a650
- Samsung SCH-a670
- Samsung SCH-a790
- Samsung SCH-a795
- Samsung SCH-a850
- Samsung SCH-a870
- Samsung SCH-a890
- Samsung SCH-a930
- Samsung SCH-a950
- Samsung SCH-a970
- Samsung SCH-a990
- Samsung SCH-i600
- Samsung SCH-i700
- Samsung SCH-i730
- Samsung SCH-i760
- Samsung SCH-i830
- Samsung SCH-n330
- Samsung SCH-u340
- Samsung SCH-u370
- Samsung SCH-u410
- Samsung SCH-u430
- Samsung SCH-u540
- Samsung SCH-u550
- Samsung SCH-u620
- Samsung Smooth™
- Samsung Sway™
- Samsung Trance™
Verizon continues to offer support for other Samsung devices. Search for your device and then begin troubleshooting or read help articles.