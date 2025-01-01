Accessibility Resource Center Skip to main content
Choose Apple Watch models to compare.

Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 11
Apple Watch SE 3
Apple Watch Ultra 3
 
Apple Watch SE 2
Apple Watch Series 10
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Series 9
Apple Watch Ultra
Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 7
Apple Watch Series 6
Apple Watch SE
Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 4
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 2
Apple Watch Series 1
Choose models to compare.
Images
GPS
Not Applicable
Not Applicable

GPS

GPS not applicable
Not Applicable
GPS + Cellular

GPS + Cellular

Starting at $499.99

GPS + Cellular

Starting at $299.99

GPS + Cellular

Starting at $799.99
Not Applicable
Not Applicable
Aluminum

Aluminum

Rose Gold, Silver, Space Gray, Jet Black

Aluminum

Midnight, Starlight

Aluminum not applicable

Aluminum

Midnight, Starlight, Silver

Aluminum

Jet Black, Rose Gold, Silver

Aluminum not applicable

Aluminum

Midnight, Starlight, Silver, Pink, PRODUCT(RED)

Aluminum not applicable

Aluminum

Midnight, Starlight, Silver, PRODUCT(RED)

Aluminum

Midnight, Starlight, Green, Blue, PRODUCT(RED)

Aluminum

Space Gray, Silver, Gold, Blue, PRODUCT(RED)

Aluminum

Space Gray, Silver, Gold

Aluminum

Space Gray, Silver, Gold

Aluminum

Space Gray, Silver, Gold

Aluminum

Space Gray, Silver

Aluminum

Space Gray, Silver, Rose Gold, Gold

Aluminum

Space Gray, Silver, Rose Gold, Gold

Titanium

Titanium

Natural, Gold, Slate

Titanium not applicable

Titanium

Natural, Black

Titanium not applicable

Titanium

Slate, Gold, Natural

Titanium

Black, Natural

Titanium not applicable

Titanium

Natural

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Titanium not applicable

Stainless steel

Stainless steel not applicable

Stainless steel not applicable

Stainless steel not applicable

Stainless steel not applicable

Stainless steel not applicable

Stainless steel not applicable

Stainless steel

Graphite, Silver, Gold

Stainless steel not applicable

Stainless steel

Graphite, Silver, Gold

Stainless steel

Graphite, Silver, Gold

Stainless steel

Graphite, Silver, Gold

Stainless steel not applicable

Stainless steel

Space Black, Silver, Gold

Stainless steel

Space Black, Silver, Gold

Stainless steel not applicable

Stainless steel

Black, Silver

Stainless steel not applicable

Case Size
Display
Heart Health
Sleep
Vitals
Women's Health
Safety
Water resistance
Connectivity
Chip
Power and Battery Life